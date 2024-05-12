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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علاء ميهوب مديرًا رياضيًا لمودرن فيوتشر

علاء ميهوب
علاء ميهوب

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن علاء ميهوب مدير رياضي للنادي، وإلغاء منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

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ويعد الكابتن علاء ميهوب أحد نجوم الكرة المصرية كلاعبًا في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكذلك في المجال الإداري بالقلعة الحمراء ونادي مودرن فيوتشر.

وكانت بوابة الوفد الإلكترونية، قد تواصلت مع مصدر داخل نادي فيوتشر، والذي أكد على إقتراب طلعت يوسف بشكل كبير من تولى المهمة الفنية لفريق مودرن فيوتشر وتقديم تامر مصطفى استقالته .

ومن المقرر أن يرحل  تامر مصطفى عن تدريب مودرن فيوتشر بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية محلياً بجانب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية امام الزمالك.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في مباراته الماضية امام البنك الأهلي ليتراجع الفريق للمركز 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة فقط .

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