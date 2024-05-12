تشافي: لدينا فرصة للعودة لوصافة الليجا

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على منافسة البارسا على وصافة الدوري الإسباني خلال الجولات القليلة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، بعدما تلقى برشلونة الخسارة أمام جيرونا خلال الجولة الماضية.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث قال: "بالتأكيد لدينا فرصة للصعود إلى الوصافة، لكن أمامنا خصم صعب كريال سوسيداد ويمتلك مدرب مميز مثل إيمانول".

وأكمل: "عدم تواجد برشلونة في وصافة الدوري الإسباني بنهاية الموسم يمثل انتكاسة بالنسبة لنا، لكن لدينا 4 مباريات متبقية وغدًا الفوز ضروري على ريال سوسيداد".

بينما تطرق للحديث عن صفقات الميركاتو، فقال: "لدينا أسبوعين على نهاية الموسم الحالي، الجميع يتحدث عمن يرحل وعمن ينضم إلى الفريق ولكن هدفنا هو التواجد في المركز الثاني".