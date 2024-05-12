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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي: لدينا فرصة للعودة لوصافة الليجا

تشافي
تشافي

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على منافسة البارسا على وصافة الدوري الإسباني خلال الجولات القليلة المقبلة.

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وكان ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، بعدما تلقى برشلونة الخسارة أمام جيرونا خلال الجولة الماضية.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث قال: "بالتأكيد لدينا فرصة للصعود إلى الوصافة، لكن أمامنا خصم صعب كريال سوسيداد ويمتلك مدرب مميز مثل إيمانول".

وأكمل: "عدم تواجد برشلونة في وصافة الدوري الإسباني بنهاية الموسم يمثل انتكاسة بالنسبة لنا، لكن لدينا 4 مباريات متبقية وغدًا الفوز ضروري على ريال سوسيداد".

بينما تطرق للحديث عن صفقات الميركاتو، فقال: "لدينا أسبوعين على نهاية الموسم الحالي، الجميع يتحدث عمن يرحل وعمن ينضم إلى الفريق ولكن هدفنا هو التواجد في المركز الثاني".

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