الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بعد الإعلان عنها.. كيفية التقديم على فرص عمل السعودية

فرص عمل السعودية
فرص عمل السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن توفير فرص عمل للمصريين بالمملكة، وذلك في التخصصين التاليين: "طبيبة أمراض جلدية وتجميل ، وطبيبة تقويم أسنان "، إلا أنه يشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين عل الأقل، وألا يزيد السن عن 47 سنة، وكذلك قبول العمل مع الجنسين .

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ويبدأ الراتب من 18000 ريال، بحسب الخبرة ، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وكذلك توفير السكن، ووسائل الانتقال ،وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام، وأوضحت "الوزارة" أن مدة العقد ستكون عامين .

 

التقديم على فرص عمل السعودية

 

 والتقديم على فرص عمل السعودية لمدة 10 أيام ، خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو 2024 الجاري، وتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" .

 

 الأوراق المطلوبة هي:-

 

 1-سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية ..2- صورة من جواز سفر ساري..3- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة .

 

قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج


 هذا وتقوم وزارة العمل المصرية خلال هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج، لتوفير كافة الفرص للطلبيات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج .

 

 

 

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