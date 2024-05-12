15 عرضا مسرحيا في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة وتونس ضيف الشرف

يحتفى مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة بتونس ضيف الشرف في دورته الثانية التي تشهد مشاركة 15 عرضا مسرحيا، من 7 دول مختلفة هي مصر وتونس والمغرب والعراق واليابان وإسبانيا والنمسا.

وتقول المخرجة والكاتبة عبير على حزين مديرة المهرجان أنه في إطار احتفاء المهرجان بضيف الشرف هذا العام دولة تونس الشقيقة، تقام عدة فعاليات، فبالإضافة إلى تكريم اسم الفنانة والمخرجة التونسية الراحلة رجاء بن عمار أحد أهم رموز المسرح التونسي، يقدم المهرجان ضمن برنامجه ثلاثة عروض مسرحية من تونس.

وأضافت أن مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين يقدم عرض "شعلة" للمخرجة أمينة الدشراوي، ومن أريانة "بلا عنوان" إخراج مروة المناعي، وعرض "قبيلة" إخراج صابرين غنودي، مشيرة إلى أن المهرجان ينظم أيضا ورشتين فنيتين، الأولى للفنانة التونسية سيرين قنّون تحت عنوان "نحت الشخصيات- البنية التشريحية مدخلا"، والثانية للفنانة التونسية وفاء الطبوبي تحت عنوان "فن اعداد الممثل من الخطاب الجسدي الي الخطاب اللفظي".

وقالت الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان أن 62 عرضاً تقدموا للمشاركة في المهرجان، واختارت لجنة المشاهدة منها 15 عرضًا من 7 دول، فبالإضافة للعروض التونسية يضم برنامج المهرجان عرضان من المغرب هما "كراش تأليف وإخراج فاطمة الزهراء، و"فاتي اريان" اخراج مولاي الحسن الإدريسي، ومن العراق تشارك د. عواطف عبد النعيم المكرمة في هذه الدورة بعرض "أنا وجهي" من تأليفها وإخراجها، ومن النمسا عرضي "ميموري "إخراج نيكار حسيب، و"باولا " أداء ايريس هيتزنجر وإخراج اديتا براون، ومن أسبانيا "اليعسوب " لفرقة ميكر اوبرا، ومن اليابان "ديراياما" اخراج ايرينا ساجي.

كما وقع الاختيار على 5 عروض من مصر وهي "فريدة " إخراج أكرم مصطفي، "سر الأريكة" إخراج إيمان زكي، و"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" إخراج مايكل مجدي، وعرضي الرقص المعاصر "في يوم وليلة" إخراج وتصميم نرمين حبيب، و"برقع الحيا" إخراج وتصميم شيرين حجازي.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافي الفرنسي.