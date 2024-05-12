فودكس تتوسع في السوق المصرية بمقر جديد

افتتحت فودكس، الشركة المتخصصة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسميًا مكتبها الجديد بالقاهرة الجديدة فى مصر، كجزء من خطتها التوسعية داخل السوق المصرية كخطوة جديدة لمواصلة النمو المستمر للشركة، بحضور أنور بن حصوصة، الملحق التجاري السعودي، وأحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس.

وتأتي هذه الخطوة التوسعية الجديدة من فودكس مصر لتعزيز وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية لا تعتمد فقط على الكفاءة التشغيلية ولكن تقدم أيضًا مساحة لدعم موظفيها. كما سيساهم المقر الجديد في توسيع حجم أعمال الشركة وتقديم خدمات وحلول استثنائية، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المطاعم و المقاهي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وصرح أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس: "نفخر أن نعلن عن افتتاح مقرنا الجديد في مصر وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة نمونا المستمرة. نحن على ثقة من أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستعزز بشكل كبير وجودنا في السوق المصري، مما يتيح لنا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وأشكر كل من ساهم في الوصول لهذه الخطوة الهامة".

وقال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر: "إن افتتاح هذا المكتب لا يُعد بمثابة الانتقال لمقر عمل جديد فقط، ولكنه يعكس التزامنا بالاستمرار في تقديم حلول وخدمات فائقة الجودة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا في السوق المصري. لقد شهدت فودكس مصر نموًا ملحوظًا، حيث زاد حجم الأعمال بمقدار متوسط ثلاثة أضعاف سنويًا في أخر عامين، كما حققت معدلات نمو تصل إلي ٥٠% في الربع الأول لعام ٢٠٢٤. وقد بدأت الشركة بأربعة موظفين فقط لخدمة منطقة صغيرة بالقاهرة، والآن وصلنا إلى حوالي ١٠٠ موظف في مختلف التخصصات يقومون بخدمة أكثر من 15 محافظة. هذه لحظة فارقة بالنسبة لنا ودفعة جديدة لنواصل الابتكار والنمو جنبًا إلى جنب مع قطاع المطاعم والمقاهي في مصر".