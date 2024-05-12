رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين الحاصلين على شهادات الجودة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حفلها السنوي لتكريم عدد 60 من العاملين المتميزين فى العمل بكافة قطاعات وأفرع الشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم تكريم العاملين المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام فى تشغيل وصيانة جميع مواقع الشركة وإصلاح وصيانة الشبكات التي تغطى جميع قرى المحافظة واعترافًا بالدور الكبير للعمال فى تقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تكريم معامل المياه الحاصلة على شهادة الايزو 17025 والتى تتمثل فى المعمل المركزى لمياه الشرب والمعمل المركزى للصرف الصحى ومعمل مياه جرجا ومعمل مياه طما ومعمل مياه جهينة ومعمل مياه طهطا ومعمل مياه شطورة ومعمل صرف صحى جرجا ومعمل سوهاج للصرف الصناعى.

وأضاف أن تلك الشهاده يتم منحها بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

كما تم تكريم العاملين العاملين بمحطات مياه الشرب الحاصلة على شهادة سلامة ومامونية مياه الشرب والعاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى والشبكات والمناطق الحاصلين على المراكز الاولى بتقييم لجنة محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الاحتفالية تأتى تقديرًا من الشركة لأبنائها العمال لعطائهم المتميز وأن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوي ولفتة تقديرية من الشركة وعرفانًا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام الماضى.

وأشارت انجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، انه فى ختام الحفل تم تسليم شهادات تقدير للعاملين المتميزين من مختلف القطاعات والإدارات بالشركة، وأن هذا التكريم يهدف إلى خلق روح التنافس بين العاملين بالشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.