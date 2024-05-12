الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وزير الرياضة يرد على النائب طارق عبد العزيز بخصوص أزمة مركز شباب استاد المنصورة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بان الوزارة تعتمد استراتيجيه محددة في اتخاذ قرار تحويل المراكز الشبابيه الي مراكز تنميه شبابيه، وان مركز شباب استاد المنصورة لة اهمية كبري ولكننا لدينا اداة العدل ولدينا اختيار التوقيت المناسب ولانكون في طرف ضد اخر.

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وجاءت تصريحات الوزير للرد علي ما اثارة النائب طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم، بشان مركز شباب استاد المنصورة والذي يضم 40 الف عضوية ، وتم اتخاذ قرار بتحويله الي مراكز تنمية شبابيه ، ولم يحدث اي تطور يذكر.

وأضاف الوزير بانني زرت استاد المنصورة من قبل وشاهدت علي الطبيعه ماوصل اليه ووجدت اعلانات لاطباء ومواعيد عيادتهم وغيرها من الاعلانات الغير لائقه وغير مقبولة ، وكان هناك صراع بين عدة جبهات الساعيه للادارة وكان لابد من التدخل والتطوير.
 

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