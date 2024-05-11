الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ كيشو بالتأهل إلي أوليمبياد باريس عبر الفيديو كونفرانس عقب وصوله

بوابة الوفد الإلكترونية

عبر الفيديو كونفرانس، هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، محمد إبراهيم كيشو بتأهله إلي الأوليمبياد للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب وصول اللاعب واستقبال رسميًا من مساعد الوزير لقطاع البطولة.


وخلال اتصاله بالفيديو باللاعب، أثني الوزير علي الروح العالية التي تحلي بها البطل المصري كيشو وفوزه بمبارياته الأربعة في أدوار الترضية بعدم التكافؤ، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس .


واضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات.




 

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