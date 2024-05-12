خبير آثار يرصد دور البهرة في ترميم المساجد الفاطمية

بمناسبة زيارة سلطانهم لمصر..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة و مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

وفى ضوء ذلك يشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية إلى دور البهرة فى ترميم المساجد الفاطمية فى مصر.

المشهد الحسينى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 27 إبريل 2022 مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح وشارك فى الاحتفال السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

ويشير الدكتور ريحان إلى أن المسجد الحسينى ومشهده بالقاهرة ارتبط بروحانيات المصريين وليالى شهر رمضان الكريم، وهو المسجد الذى شهد على حقب تاريخية هامة، أنشىء المسجد فى العصر الفاطمي 549 هـ – 1154 م تحت إشراف الوزير الصالح طلائع بن روزيق أحد القادة الفاطميين فى فترة منتصف القرن السادس الهجرى فى عهد الخليفة الفاطمى الظافر بأمر الله

والمشهد هو المكان الذى يدفن فيه الشهيد، وأضيفت على المسجد توسعات في العصر الأيوبي حيث أنشأ أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكري المعروف بالزرزور، منارة على باب المشهد سنة 634هـ، 1236م، تعلو الباب الأخضر، وقد تَهَدَّمَ معظمها، ولم يبقَ منها إلا القاعدة المربعة وعليها لوحتان تأسيسيتان وقد جددت وهي الموجودة الآن، وتوالت التجديدات عبر العصور الإسلامية.

الجامع الأقمر

أوضح الدكتور ريحان أن طائفة البهرة قامت بترميم الجامع الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمى بتكلفة 14 مليون جنيه وتم افتتاحه فى 13 أغسطس 2023، واستغرق الترميم عشرة أشهر، وشملت أعمال الترميم إزالة الاتساخات وتقوية الأخشاب وحقن الشروخ وترميم المحراب الخاص بالمسجد، وكان من المهم أن يصنع وينصب المحراب على وضعه وشكله القديم، ولذلك تم أخذ جميع مقاسات المحراب القديم

ويعد الجامع الأقمر تحفة معمارية فريدة، أنشئ في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 519هـ، 1125م، على يد وزيره محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام المعروف تاريخيًا بـ "أبو عبد الله المأمون بن البطائحي"

والأقمر يقع على ناصية شارعين، وهما شارع المعز لدين الله الفاطمى وشارع النحاسين، وقد جاءت تسميته بالأقمار لاستخدام الحجارة البيضاء للمرة الأولى في بناء المساجد، وكانت تضيء في المساء مثل ضوء القمر كما أنه يتفق مع مسميات المساجد فى العصر الفاطمى بأسماء منيرة مثل الأنور والأزهر، وتتزين الواجهة بسبعة أشكال لشموس مختلفة الأحجام، وتجسّد الإبداع فى الواجهة المزخرفة بزخارف ونقوش خطية ونباتية محفورة تبدو مشرقة كالشمس

وله واجهة تمثل رسالة سلام ومحبة فى حد ذاتها باعتبارها لوحة معمارية استثنائية لا مثيل لها فى العالم، وقد نسخ مؤسس المتحف القبطي مرقص سميكة باشا واجهة جامع الأقمر؛ لتكون واجهة المتحف القبطى حين تأسيسه، وهى الواجهة الحالية للمتحف القبطى بعد أن أضاف إليها الفنان التشكيلى راغب عياد الرموز المسيحية لتؤكد قيم التلاحم والتعانق بين الأديان فى مصر

جامع الحاكم بأمر الله

وينوه الدكتور ريحان إلى افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمى فى أول مارس 2023 بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإحيائه بالتعاون مع طائفة البهرة، وتحت إشراف قطاعى المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

يقع الجامع بنهاية شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية بجوار باب الفتوح حيث كان المسجد وقت تشييده خارج أسوار القاهرة القديمة التي شيدها جوهر الصقلي، ثم أصبح داخل حدود المدينة بعد أن قام بدر الجمالي (480هـ/ 1087م) بتوسعة المدينة وتشييد الأسوار الحالية، عُرف على مدار العقود الماضية بعديد من الأسماء منها "جامع الخطبة"، و"جامع الأنوار" و"جامع الفتوح" لقربه من باب الفتوح.

يعتبر جامع الحاكم بأمر الله رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر، وثاني أكبر جوامع القاهرة إتساعًا بعد جامع أحمد ابن طولون، أمر بإنشائه الخليفة العزيز بالله الفاطمي في عام 380هـ /990م وتوفي قبل إتمامه فأتمه ابنه الحاكم بأمر الله 403هـ/ 1013م

للمسجد تاريخ مثير للاهتمام حيث اتخذته الحملة الفرنسية مقرًا لجنودها واستخدمت مئذنتيه كأبراج للمراقبة، كما كانت ظلة القبلة أول متحف إسلامي بالقاهرة أطلق عليه دار الآثار العربية.

شملت أعمال الترميم إزالة طبقة البياض التالفة غير الأثرية ومعالجة الرطوبة والأملاح بالحوائط وعمل فتحات باستخدام الخاصية الشعرية لمنع عودة الرطوبة والمياه مرة أخري وتركيب مواسير تهوية بدلًا من استخدام طلمبات شفط المياه ومعالجة الشروخ الموجودة بالحوائط والقبة مع عمل خطوط كهرباء على نفس النظام القديم دون المساس بأثرية المسجد وعمل تهوية للحوائط باستخدام التخريم، واصلاح التوصيلات الكهربائية وتجديد كل لوحات الكهرباء والإضاءة.

مسجد السيدة نفيسة

افتتح الرئيس السيسى يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها يوم 8 أغسطس 2023

وتابع الدكتور ريحان بأن هذا جاء فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى منذ عام 2021 بضرورة تطوير وإحياء مسار آل البيت فى مصر بما يتوافق مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية إلى تلك المواقع لما لهذه الأضرحة من مكانة روحية لدى كل المصريين باعتبارها مصدرًا للسلام النفسي والطمأنينة .

وأن إحياء مسار آل البيت وتطوير القاهرة التاريخية أسهم في تعزيز السياحة الداخلية والإقليمية من الدول العربية والإسلامية علاوة على السياحة العالمية خاصة من دول جنوب شرق آسيا التى تزايدت أعدادها بعد إحياء مسار آل البيت.

وتنفرد مصر بقيمة عالمية استثنائية بوجود شارع الأشرف أو ما يعرف بـ (شارع أهل البيت) بالقاهرة التاريخية والذى يضم مقامات كل من الإمام زين العابدين، والسيدة نفيسة، والسيدة سكينة بنت الحسين، والسيدة زينب، والسيدة رقية بنت علي (سلام الله عليهم أجمعين)، ويبدأ الطريق من منطقة فم الخليج حيث مشهد زين العابدين الذي يضم رأس زيد بن علي وينتهي الطريق بمشهد السيدة زينب، بالإضافة إلى مزارات أخرى في مواقع مختلفة مثل مقبرة فاطمة النبوية في منطقة النبوية، كما تشمل مقامات آل البيت مقام سيدى على الجعفري رضى الله عنه ومقام السيدة عاتكة رضى الله عنها وهى بنت عمرو بن نفيل القرشي ومقام ابن سيرين

مشهد الجيوشى

أشرفت البهرة على ترميم جامع الجيوشى الذى بناه الوزير الفاطمي بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي عام "478هـ ــ 1085م"، على حافة جبل المقطم خلف قلعة صلاح الدين الأيوبي ويتميز بوجود أقدم المآذن الفا