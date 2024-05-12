وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وناقش المجلس طلبات الدعم والتمويل المعروضة عليه، وتابع موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وزير التربية والتعليم يوجه باستغلال الموازنة في تطوير العملية التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

واستعرض المحاسب محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عرضا بشأن موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه من أهداف الصندوق زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية، تحت مظلة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.

كما تم استعراض موقف دعم الصندوق لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من ٢٠ /١١/ ٢٠٢٣ إلى ٢ /٥ /٢٠٢٤.

وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالنشر والطرح لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



كما تمت الموافقة على تمويل السنة الرابعة من تعاقد الوزارة لإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة ٢٠٢٤.



كما وافق مجلس الإدارة على دعم تمويل عملية توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



كما وافق مجلس الإدارة على تمويل استكمال البنية التحتية لمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.



وفى نفس السياق، تمت الموافقة على تمويل تنفيذ أعمال صيانة لعدد (۱۰) مدارس من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في المعادى، و٦ أكتوبر، وبرج العرب، والفيوم، والدقهلية، والسادات، وبنى سويف، والزقازيق، وأكتوبر، وأسيوط.



كما تمت الموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم بأسوان بدعم إضافي لتمويل تنفيذ مجمع مدارس بمنطقة الحصايا بمدينة أسوان.



كما حرص مجلس الإدارة على الموافقة على تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والمحاسب محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى بالوزارة، واللواء أحمد صالح زغلول رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمد عبد الفتاح المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.