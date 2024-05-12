توريد 188 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، توريد 188106 أطنان و568 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ووجه المحافظ مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده، وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات.

وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة 216 ألف فدان، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً، متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد، للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها، من محصول القمح بالصوامع، والهناجر، والشون، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 ، الاثنين 15 أبريل الجارى بكافة صوامع وشون المحافظة، موجهاً، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين، وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

واكد المحافظ، جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح، بوصفه محصولاً استراتيجيًا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية، لافتًا، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى، فى زراعة وتوريد القمح، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

وأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة، وتحفيزهم لعمليات التوريد، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا نقاوة 23 قيراطًا، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.