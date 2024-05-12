الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الخارجية: سلوفينيا تدعم القضية الفلسطينية وموقفها يتفق مع المبادئ الإنسانية (فيديو)

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

أثنى سامح شكري، وزير الخارجية، على مواقف سلوفينيا إزاء القضايا في المنطقة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.

txt

وزير الخارجية: مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بدولة سلوفينيا (فيديو)

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل نائبة رئيس وزراء سلوفينيا

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الأحد، أن سلوفينيا اتخذت مواقف مبدئية متسقة مع القانون الدولي، والمبادئ الإنسانية.

وأوضح أن سلوفينيا كانت من الدول التي طالبت بشكل مبكر بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين ودخول المساعدات، ورفض قضية تهجير الشعب الفلسطيني على أرضه، وتتخذ هذه المواقف سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن.

وأضاف: “سلوفينيا صوتت لصالح قرارات الجمعية العامة، وأيضًا مؤخرًا صوتت في مجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وأثمن هذه المواقف وهى مبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا”.

نعمل على توثيق العلاقات مع سلوفينيا

أكد سعادته بزيارة نظيرته من دولة سلوفينيا، تانيا فايون، إلى مصر، للمرة الثانية خلال فترة وجيزة؛ مؤكدا الاستمرار في الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين البلدين.

وذكر أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بدولة سلوفينيا عندما استقلت وأقامت تمثيلا دبلوماسيا، ونعمل على توثيق العلاقات في النظام السياسي والاقتصادي والثقافي.

وتابع: “عقدنا خلال زيارتي الى سلوفينيا جولة ثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، ووضعنا عدد من الاتفاقيات فيما بين البلدين في مجالات مختلفة للتفاوض واتفقنا على تسريع المفاوضات حولها حتى يتم توقيعها خلال لقاء آخر يجمعنا”.

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بدولة سلوفينيا (فيديو)

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

الأوقاف: مسجد السيدة زينب جاهز لاستقبال الزوار والمصلين (فيديو)

كيف تكتشف الشخصية النرجسية في العمل؟ (فيديو)

الأوقاف بعد افتتاح مسجد السيدة زينب: نعيش العصر الذهبي (فيديو)

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره (شاهد)

مدبولي: دفعنا بعض المتأخرات بعد اتفاق مشروع "رأس الحكمة" (فيديو)

كارثة إنسانية تهدد غزة: مخزون الطعام سينفذ (فيديو)
الجريدة الورقية