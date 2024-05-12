وزير الخارجية: سلوفينيا تدعم القضية الفلسطينية وموقفها يتفق مع المبادئ الإنسانية (فيديو)

أثنى سامح شكري، وزير الخارجية، على مواقف سلوفينيا إزاء القضايا في المنطقة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الأحد، أن سلوفينيا اتخذت مواقف مبدئية متسقة مع القانون الدولي، والمبادئ الإنسانية.

وأوضح أن سلوفينيا كانت من الدول التي طالبت بشكل مبكر بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين ودخول المساعدات، ورفض قضية تهجير الشعب الفلسطيني على أرضه، وتتخذ هذه المواقف سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن.

وأضاف: “سلوفينيا صوتت لصالح قرارات الجمعية العامة، وأيضًا مؤخرًا صوتت في مجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وأثمن هذه المواقف وهى مبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا”.

نعمل على توثيق العلاقات مع سلوفينيا

أكد سعادته بزيارة نظيرته من دولة سلوفينيا، تانيا فايون، إلى مصر، للمرة الثانية خلال فترة وجيزة؛ مؤكدا الاستمرار في الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين البلدين.

وذكر أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بدولة سلوفينيا عندما استقلت وأقامت تمثيلا دبلوماسيا، ونعمل على توثيق العلاقات في النظام السياسي والاقتصادي والثقافي.

وتابع: “عقدنا خلال زيارتي الى سلوفينيا جولة ثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، ووضعنا عدد من الاتفاقيات فيما بين البلدين في مجالات مختلفة للتفاوض واتفقنا على تسريع المفاوضات حولها حتى يتم توقيعها خلال لقاء آخر يجمعنا”.