وزير الخارجية: مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بدولة سلوفينيا (فيديو)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، سعادته بزيارة نظيرته من دولة سلوفينيا، تانيا فايون، إلى مصر، للمرة الثانية خلال فترة وجيزة؛ مؤكدًا الاستمرار في الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين البلدين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بدولة سلوفينيا عندما استقلت وأقامت تمثيلًا دبلوماسيًا، ونعمل على توثيق العلاقات في النظام السياسي والاقتصادي والثقافي.

وتابع: “عقدنا خلال زيارتي إلى سلوفينيا جولة ثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، ووضعنا عددًا من الاتفاقيات فيما بين البلدين في مجالات مختلفة للتفاوض واتفقنا على تسريع المفاوضات حولها حتى يتم توقيعها خلال لقاء آخر يجمعنا”.

وزيرة خارجية سلوفينيا تثني على جهود مصر لاستقبال جرحى فلسطين:

فيما ثمنت "تانيا فايون"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، الجهود المصرية المبذولة في إستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والعمل مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف في قطاع غزة.

وأشارت إلى تنامي المواقف الدولية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة بما يكفل تدفق المواد الإغاثية والإنسانية للسكان المحليين في قطاع غزة، مع ضرورة التحرك العملي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأمن والسلام المنشودين في المنطقة.

من المنتظر أن تقوم فايون بزيارة تفقدية إلى معبر رفح البري وزيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات شمال سيناء، بجانب تفقد المساعدات المتنوعة في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.