الزمالك يحدد موعد تحركه لملعب مباراة نهضة بركان

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك من فندق الإقامة إلى الملعب البلدي ببركان في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت المغرب، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقام مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع بعثة الزمالك في المغرب بشأن موعد التحرك إلى ملعب المباراة .

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي ببركان.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا