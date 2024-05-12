محافظ القليوبية يشهد الندوة التثقيفية الرابعة والستون لطلاب جامعة بنها

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها الندوة التثقيفية الرابعة والستون بجامعة بنها، والتى تنظمها قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع جامعة بنها.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والعميد محمد ثروت قائد التربية العسكرية بالجامعة وعمداء الكليات ،وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين ،وعدد من أسر الشهداء ، وطلاب الجامعة .



وأكد رئيس الجامعة، أن الجيش يعتبر العمود الفقرى للدولة المصرية وهو الذراع الوطنى الذى يحمى مقدرات الوطن ويسهم فى تحقيق التقدم والأزدهار ، مؤكدا على أن عقيدة الجيش المصرى على مر التاريخ تعلمنا أن لاشىء مستحيل عندما يكون هناك ايمان وعزيمة.



واشار الجيزاوى، إلى أن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة تلعب دورا مهما ومؤثرا فى توعية أبناء الشعب المصرى بحجم التحديات التى نواجهها ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية، والدولية، بالإضافة الى الدور الذى تقوم به الدولة المصرية بكافة المجالات لتحقيق جودة الحياة للمواطنين وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 ،كما تعمل على غرس روح الولاء، والانتماء لدى شباب مصر من خلال دورات التربية العسكرية لطلاب الجامعات، والندوات التثقفية.

وأضاف الجيزاوى أن جامعة بنها تسعى فى ضوء مسئوليتها الوطنية الى اعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية من خلال بناء قدراته ومهارته ،موضحاً على أننا نعمل فى الجامعة على الاستثمار فى المعرفة من أجل بناء ثقافة وبيئة عمل أيجابية تدعم الابتكار والتطوير المستمرلخدمة التنمية والاقتصاد الوطنى،وتطبيق أنظمة واليات تعزز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تطبيق جهود الابتكار، والمشاركة فى تحقيق الاهداف الأستراتيجية للدولة فى مجالات بالغة الاهمية ،مما سيودى الى تحقيق شراكة فاعلة ومستدامة بين الجامعة والقطاعات العامة والخاصة ،ويساعد على دعم مشاريع جديدة قائمة على توليد الافكار والإبداع



ووجه رئيس الجامعة، التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من اجل مصر، ورجال الجيش المصرى والذى جعل الله مصر على ايدهم واحة الأمن والامان والاستقرار تحت قيادة مخلصة وأمينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأشاد اللــــواء وليد الحماقي - قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجهد المبذولة من قبل جامعة بنها لتنفيذ الإستراتيجية التي تنتهجها القيادة السياسية ،لتنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لدى أطياف المجتمع المصري وخاصة الشباب باعتبارهم هم بشائرالمستقبل، معرباً عن سعادته بالتواجد بين جدران هذا الصرح العلمي الكبير بيت العلم والمعرفة، و فخره واعتزازه بطلاب جامعة بنها ،ومشاركتهم الحلم نحو بناء الجمهورية الجديدة .



ووجه اللواء وليد الحماقي، تحية اعزاز وتقدير لشهداء مصر اللذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء بتقديمهم أرواحهم الطاهرة فداء للوطن وترابه المقدس ، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تنضب من الأبطال ،موجها التحية لأسرهم وذويهم .



وأشار اللواء وليد حماقى، إلى أن الهدف من هذة الندوات هو مواجهة الفكر بالفكر وعدم الانصياع وراء الشائعات والتى تهدف الى هدم المجتمع، مشيرا الى أن العلم هو المصباح الذى يضئ لنا الحياة وان القوات المسلحة لن تتدخرجهدا لدعم وتحقيق طموحات الشعب المصرى وخاصة الشباب.



وتضمنت الندوة فقرات أغـــــاني وطنية قدمها فريق كورال قطرات الندى بالجامعة

تـــلا ذلك عرض مسرحي لفريق المسرح بالجامعة ،وعروضا لفريق الفنون الشعبية بالجامعة

أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان: ( الشـــــهداء) من إعداد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وفى نهاية الندوة تم تكريم أســر الشهداء، والطلاب من ذوي الهمم ، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجامعة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري .