توقيع الكشف الطبي على 1492 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان ، والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بـ"قرية المعصرة حجاج " التابعة لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1492 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، والتى شملت 241 حالة جراحة ، 436 حالة أطفال ، 255 باطنة ، 99 نساء ، 105 أسنان ، 175جلدية ، 109 أنف وأذن ، 72 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 264 تحليلا متنوعا ، و 9 حالات موجات صوتية ، و 5 حالات أشعة عادية ، و 173 كشف مبكر للضغط والسكر ، و16 حالة خلع أسنان ، وتم تحويل للمستشفى 13 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 116 مترددا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، وفي اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية معالى السيد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، و ضمن جهود مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، لتوفير خدمة طبية لائقة ، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة ، وتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين بمحافظة المنيا .

وأعلن وكيل الوزارة، أنه تقديم الخدمات الطبية ل 119 الف و 315 مواطن بالعيادات الخارجية ، واقسام الإستقبال بالمستشفيات بالمنيا ، و ذلك خلال مارس 2024 ، واوضح وكيل الوزارة ، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية ، لعدد 91 الف و 269 مواطن ، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، لعدد 28 الف و 46 حالة ، و إجراء 4178 عملية جراحية بالمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عناية مركزة لعدد 790 حالة، بإجمالي 3910 يوم علاج ، و تقديم خدمات حضانات لعدد 515 طفل ، بإجمالى 2908 يوم علاج.

وشدد وكيل الوزارة ، على تكثيف المرور ومتابعة سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات العلاجية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

واوضح الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أنه تم تقديم خدمات غسيل كلوى ، لعدد 1084 حالة ، بإجمالى 12366 جلسة غسيل كلوى ، و إجراء 423 حالة ولادة، وتقديم خدمات علاج طبيعي ، لعدد 1742 حالة ، بإجمالى 4808 جلسة علاج طبيعي ؛ و عمل 34243 تحليل لعدد 13276 حالة ، بالإضافة ، الى تقديم خدمات اشعة عادية ، لعدد 13301 حالة و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية ، لعدد 3399 حالة ، وتقديم خدمات اشعة مقطعية لعدد 682 حالة ؛ و رسم قلب لعدد 2478 حالة ؛ و 316 ايكو ، و 109 c.arm .