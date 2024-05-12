وزيرة البيئة تعلن تسليم المحطة الوسيطة بمحافظة المنوفية

في إطار متابعتها المستمرة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية، ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة.

جاء ذلك بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت فؤاد، ان المحطة تقع على مساحة ٧٦٠٠ متر مربع، لاستيعاب ٥٥٠ طنًا يوميًا بدل من ٢٣٠ طنًا يوميًا قبل توسعة المحطة، وتحتوي علي سور خرساني بكامل محيط المحطة ورامب خرساني وبلاطات خرسانية بمساحة ٤٠٠٠ متر مسطح، وثلاثة بناكر خرسانية بسعة ٣٧٨ طنًا يوميًا، بالإضافة لغرفة للأمن و الميزان والإدارة والمخزن والمصلي، مع بوابة دخول وخروج رئيسية للمحطة و١٢ عمودًا كهربائيًا وشبكة صرف رئيسية وخزان للصرف وميضة خارجية، ومنظومة للحريق وميزان بسكول.

ولفتت وزيرة البيئة أن تسليم تلك المحطة يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.