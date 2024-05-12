وزارة العمل تطلق دورات مجانية على المشغولات البدوية لفتيات جنوب سيناء

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، عن بدء فعاليات الدورة التدريبية المجانية الجديدة، على مهنة المشغولات البدوية والتي تهدف إلى المحافظة على التراث السيناوى المتميز، وذلك بالوحدة المتنقلة بسانت كاترين، لعدد 8 متدربات من بدو مدينة سانت كاترين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات.

وذلك ضمن جهود المديرية المكثفة لتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، والحفاظ على المهن التراثية واستحداث مهن جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية التي طرأت على سوق العمل ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل.

وقالت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتأهيلها لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.

وأضافت مدير المديرية، أنه يجرى التسجيل للحصول على الدورات التي توفرها المديرية لأبناء محافظة جنوب سيناء لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة، والمقدمة مجانًا، كما يتم تسليم زى التدريب للمتدربين، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، أو بدء مشروع صغير ومساعدتهم في ذلك، كما يتم التدريب على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم في وزارة العمل.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة العمل أطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة سانت كاترين، لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية والبدوية، والتي يستفيد منها سيدات مدينة سانت كاترين لمساعدتها على العمل، وخدمة أسرتها وإشراكها في عملية التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت إشراف محمد الزغبي مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية.