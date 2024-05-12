كيف تكتشف الشخصية النرجسية في العمل؟ (فيديو)

وجهت الدكتورة هند قطب، استشاري الصحة النفسية، نصائح لمعرفة الشخصية النرجسية في العمل، مؤكدة أنها ليست نوع من أنواع الشخصية وليست شخصية سوية.

وأضافت خلال حوراها مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن الشخصية النرجسية نوع من أنواع اضطراب الشخصية.

الشخص النرجسي مضطرب ليس طبيعيا

أن الشخص النرجسي هو مضطرب ليس طبيعيا، موضحة أن الشخص النرجسي نعرفه من خلال 4 صفات، تتمثل في أنه ينكر تماماً أنه نرجسي، ثاني صفة وهي أهم صفة لديهم تميزهم بالأنانية بدرجة عالية جداً، يفكر في نفسه فقط ولا يهتم بمشاعر الآخرين، ثالث صفة تتمثل في الإفراط في تقدير الذات، والرابعة أن لديه دائما قلق من الفشل.

وأشارت إلى أن الأشياء التي تكون الشخصية النرجسية تتمثل في الاهتمام الزايد أو الإهمال الزايد، موضحة أن الاثنين معاً يكونوا الشخص النرجسي، لأنه دائما يعظم في الشئ الذي يفعله، لأنه في الطفولة عندما كان يعمل شئ عادي كان والديه يعظمه من هذا الشئ بشكل مدلل فيخلق لديه النرجسية.

كيف تتعامل مع الشخصية النرجسية؟

تأكيد الحدود: كن واضحًا في تحديد الحدود الشخصية وعدم السماح للشخص النرجسي بتجاوزها.

الابتعاد عن المناورات العاطفية: حاول عدم الوقوع في فخ المناورات العاطفية التي يستخدمها الشخص النرجسي للتلاعب بالآخرين.

التواصل بوضوح: تحدث بصراحة وبوضوح مع الشخص النرجسي بشأن احتياجاتك وتوقعاتك.

تقليل الاستجابة للتحريضات: عادةً ما يحاول الشخص النرجسي استفزاز الآخرين، فتجنب الاستجابة لهذه التحريضات قدر الإمكان.

التركيز على الذات: احرص على الاهتمام بصحتك النفسية والعاطفية ولا تدع سلوك الشخص النرجسي يؤثر عليها.

البحث عن الدعم الاجتماعي: قد يكون من المفيد الحصول على الدعم من الأصدقاء أو الأفراد الذين يمكنهم فهم الوضع وتقديم النصائح المناسبة.

التعامل بحذر: قد لا يكون من الممكن تغيير سلوك الشخص النرجسي، لذا يجب أن تكون على دراية بحدودك وأن تتعامل معه بحذر ووعي.