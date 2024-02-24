«بسبب النرجسية الكاذبة» .. الشاعر أسامة مصطفى يعتزل الفن

أثار الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان اعتزاله الفن بشكل نهائي للمرة الثانية، حيث سبق وقرر الاعتزال وبعدها تراجع عن هذا القرار.

وكتب الشاعر أسامة مصطفى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعلن رسميًا اعتزالي لمجال كتابة الأغاني واعتزالي لكل شيء ولكل شخص مرتبط بيها.

الشاعر أسامة مصطفى

وأضاف الشاعر الغنائي، قائلًا:" في ليلة النصف من شعبان أسأل المنتقم أن ينتقم لي من كل حد أحبطني من كل حد عطلني من كل حد اتسبب لي في ضيق من كل حد يسعده فشلي من كل حد كان قدامي بوش وفي ضهري بوش ".

وتابع أسامة مصطفى:" لم تعد لي طاقة للتعامل مع كل هذا الكم من الغباء وكل هذا الكم من التلوّن وكل هذا الكم من منعدمي الرؤية وكل هذا الكم من النرجسية الكاذبة.. إن بات الشيء ضره أكثر من نفعه فليس له قيمة ".

اعتزال الشاعر أسامة مصطفى

ولم تكن هذه عي المرة الأولى التي يعلنها فيها اعتزاله، حيث سبق وقرر الاعتزال من خلال منسور على حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب وقتها:" "مش هعمل من الفسيخ شربات، مجال صناعة الأغاني لم يعد هذا هو ذاته المكان الذي كنت أحب الانتماء إليه، ولأني أعتز بذوقي في الكتابة، وأقدر فني، قررت الابتعاد عن هذا المجال لما آلت إليه الأمور في كل التفاصيل، على أمل أن أجد سعادتي في طريق آخر".

وتابع "الوحيده التي لها استثناء خاص هي الفنان إليسا التي يسعدني دوما أن أهديها أحب ما لدي إن راق لها شيء منه، مش مقصود بكلامي إساءة لحد، احترامي للجميع. شكرا وأشوفكم على خير.. أسامه مصطفى".

الشاعر أسامة مصطفى

من هو أسامة مصطفى

أسامة مصطفى، شاعر غنائي تعاون مع عدد كبير من كبار نجوم الوطن العربي، أبرزهم عمرو دياب، إليسا، ومن الأغاني التي كتبها للهضبة "معدي الناس، على حبك، قمر إيه، مجاش الوقت".