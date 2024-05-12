قبل صدام الليلة..من يتفوق في تاريخ المواجهات بين آرسنال و مانشستر يونايتد؟

عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة مع صدام كروي يجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي:

تحمل هذه المواجهة رقم 210 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية في المواجهات السابقة بتحقيقه الفوز في 85 مباراة، مقابل 75 انتصارًا لآرسنال، فيما حسم التعادل بينهما 49 لقاءً، وسجل لاعبو اليونايتد 315 هدفًا، مقابل 294 هدفًا لآرسنال.

وفي جميع المسابقات، التقى الفريقان في 240 لقاءً بجميع المسابقات، حقق خلالها يونايتد 99 فوزًا، مقابل 88 انتصارًا لآرسنال، وخيم التعادل على 53 مباراة، وأحرز لاعبو مانشستر 364 هدفًا، مقابل 343 هدفًا للاعبي آرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية دون رد أمام نظيره فولهام.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم الأحد وهو في المركز الثاني بالترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق نقطتين، ومانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات" حسمت بفوز أرسنال بثلاثية لهدف.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد:

من المتوقع أن يعتمد أرتيتا، مدرب آرسنال، على ساكا وهافيرتز وتروسار في وجود أوديجارد وبارتي ورايس، في قيادة خط الوسط أمام مانشستر يونايتد.

جاء تشكيل أرسنال المتوقع:

في حراسة المرمى: رايا

في الدفاع: بن وايت – صاليبا – جابرييل – تومياسو

في الوسط: أوديجارد – بارتي – رايس – ساكا

في الهجوم: هافيرتز – تروسار.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال:

تلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية بعودة بعض الغائبين، على رأسهم كاسيميرو وجوني إيفانز اللذين سيكونان في قلب الدفاع، بينما سيكون برونو فيرنانديز في مساعدة أنتوني وجارناتشو وهويلوند.

وجاء التشكيل المتوقع لليونايتد ضد أرسنال:

في حراسة المرمى: اونانا

في الدفاع: وان بيساكا – كاسيميرو – إيفانز – دالوت

في الوسط: ماينو – مكتوميناي – أنتوني – فيرنانديز

في الهجوم: جارناتشو – هويلوند.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد:

تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد:

تذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، عبر قناة beIN sports HD 1.

تين هاج يفتح النار على منتقديه



رد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على المطالبين بإقالته من منصه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويمر اليونايتد بصعوبات كبيرة خلال الموسم الحالي خاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.

وقال إيريك تين هاج في تصريحات صحفية: “ اتابع بعض التعليقات حول هذا الامر، إما أنهم لا يمتلكون أي معرفة بكرة القدم أو ليس لديهم معرفة عن كيفية إدارة فريق لكرة القدم”.



وتابع: “لكن في المقابل أرى أن هناك الكثيرون يرون المشاكل التي نوجهها ويتحلون بالصبر ”.

وأضاف تين هاج: “لم أتغير مطلقاً مقارنة بتجربتي مع أياكس، أحب التجارب التي مررت بها وأحب ثقافة الكرة الإنجليزية”.

وأتم: “أنا سعيد حقاً لوجودي هنا في مانشستر يونايتد لكنني لم أتغير على الإطلاق”.