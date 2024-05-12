تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره (شاهد)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير الأضرحة الخاصة بمسجد السيدة زينب، بحضور وجّه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تقدر مشاركة سلطان طائفة البهرة في أعمال التطوير التي سبقت السيدة زينب، منها مسجد الحسين، والسيدة زينب، مؤكدًا أن هذا يدل على الحب الشديد لآل البيت.

وأكد: “لدينا خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين"، موضحًا: “إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة، حيث تم افتتاح سابقًا ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة والآن السيدة زينب”.

السيسي: مشاركة سلطان البهرة بافتتاح مسجد السيدة زينب دلالة على حب آل البيت:

أوضح أن مشاركة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مضيفًا أنه منذ أيام جرى استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

وأشار إلى أنّ الله عزّ وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مضيفًا: «عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر".

ولفت إلى أنّ آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله على مصر»، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان البهرة على المساهمة في تطوير أضرحة ومساجد آل بيت رسول الله.

سلطان البهرة: السيدة زينب قالت يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله:

فيما وجّه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، التحية إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه ورعايته لترميم مساجد آل البيت.

كما وجه التحية والسلام لآل البيت، لافتًا إلى أن السيدة زينب، رضى الله عنها، هى التى اختارت مصر ودعت لأهل مصر قائلة: “يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا”.

وتمنى أن يمن الله على الرئيس السيسي، بوافر الصحة والتوفيق فى الفترة الرئاسية الجديدة، وأن ينعم على مصر وأهلها بالخير واليمن والاستقرار والأمن والأمان.

ووجه رئيس طائفة البهرة بالهند، الشكر للرئيس السيسي، على ترميم مساجد آل البيت وعمارة بيوت الله سائلاً الله تعالى التوفيق فى السراء والضراء.

وزير الأوقاف: مسجد السيدة زينب أصبح صرحًا إسلاميًا:

بعث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: “نشكركم على إعادة تطوير المسجد تطويرًا شاملًا ودقيقًا غير مسبوق، ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدًا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة”.