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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تين هاج يفتح النار على منتقديه في مانشستر يونايتد

ايريك تين هاج
ايريك تين هاج

رد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على المطالبين بإقالته من منصه عقب نهاية الموسم الجاري.

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مانشستر يونايتد يُفكر في رحيل أونانا

ويمر اليونايتد بصعوبات كبيرة خلال الموسم الحالي خاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.

وقال إيريك تين هاج في تصريحات صحفية: “ اتابع بعض التعليقات حول هذا الامر، إما أنهم لا يمتلكون أي معرفة بكرة القدم أو ليس لديهم معرفة عن كيفية إدارة فريق لكرة القدم ”.

وتابع: “ لكن في المقابل أرى أن هناك الكثيرون يرون المشاكل التي نوجهها ويتحلون بالصبر ”.

وأضاف تين هاج: “ لم أتغير مطلقاً مقارنة بتجربتي مع أياكس، أحب التجارب التي مررت بها وأحب ثقافة الكرة الإنجليزية ”.

وأتم: “ أنا سعيد حقاً لوجودي هنا في مانشستر يونايتد لكنني لم أتغير على الإطلاق ”.

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