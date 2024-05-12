مدبولي: دفعنا بعض المتأخرات بعد اتفاق مشروع "رأس الحكمة" (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عدلت القانون الخاص بالأموال النقدية، موضحًا: “هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط أن تركز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضًا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات”.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحًا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد اتفاقية مشروع “رأس الحكمة” بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، تمكنت بوضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات، خصوصًا بداخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.

تشجيع الصناعة الوطنية:

ذكر مدبولي، في وقت سابق أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة هي تشجيع الصناعة الوطنية، وهو ما أدى إلى وجود شركات عالمية كبيرة تعمل بالسوق المصرية.

وقال: “إننا نستهدف أن تستثمر أكبر الشركات العالمية في مصر فى تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مشيرًا إلى بدء التصنيع بالفعل لعدد من الشركات، لافتًا إلى أنه سيتم إنتاج 6 ملايين موبايل في السنة في مصر وتمكين المصانع العالمية من حجم إنتاج كبير للسوق المصرية، ويكون هناك فائض للتصدير”.

وأشار مدبولي إلى أننا سنعمل على تشغيل مصانع السيارات، حيث أدخلنا قانون واستراتيجية تصنيع السيارات، وأنه من المتوقع أن أول خطوة إنتاج ستنتج خلال عام 2025 لأن مصر كانت فاتورتها السابقة في السيارات أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، إن الدولة تركز على خفض الفواتير التي ترهقها، وتحفيز الشركات العالمية حتى تنتج في مصر وتخلق فرص عمل وأيضًا فرص أيضًا للتصدير، مشيرًا إلى أن صادراتنا ستزيد على 145 مليار دولار بحلول عام .2030