مدبولي: الرئيس السيسي وجه الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان رساله الرئيس عبد السيسي ئيس الجمهوية للحكومة هي تشجيع الصناعه الوطنيه وهو ما ادى الى وجود شركات عالمية كبير تعمل بالسوق المصرى

وقال مدبولى خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان اننا نستهدف ان تستثمر اكبر الشركات العالميه في مصر فى تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر مشيرا الى بدء التصنيع بالفعل لعدد من الشركات لافتا الى انة سيتم انتاج 6 ملايين موبايل في السنه في مصر وتمكين المصانع العالميه من من حجم انتاج كبير للسوق المصري ويكون هناك فائض للتصدير .

واشار مدبولي الى اننا سنعمل على تشغيل مصانع السيارات حيث ادخلنا قانون واستراتيجية تصنيع السيارات وانع من المتوقع ان اول خطوه انتاج ستنتج خلال عام 2025 لان مصر كانت فاتورتها السابقه في السيارات اكثر من 4 مليار دولار سنويا ,ان الدوله تركز على خفض الفواتير التي ترهقها ، وتحفيز الشركات العالميه حتى تنتج في مصر وتخلق فرص عمل وايضا فرص ايضا للتصدير ،مشيرا الى الى ان صادراتنا ستزيد عن 145 مليار دولار بحلول عام 2030