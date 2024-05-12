الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين فوق البحر الأحمر وخليج عدن

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" تدمير 3 مسيرات لحركة "أنصار الله" الحوثية فوق البحر الأحمر، وأخرى فوق خليج عدن الجمعة الماضي.

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وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في حوالي الساعة 8:45 مساء يوم 10 مايو، أطلق الحوثيون طائرة مسيرة فوق خليج عدن من مناطق سيطرتهم في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

 

وأضاف البيان: "في وقت لاحق، بين الساعة 4:30 صباحا و4:45 صباحًا تقريبا (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر من مناطق سيطرتهم في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

 

وتابع البيان: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

 

وتتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، بينما تؤكد "أنصار الله" أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.

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