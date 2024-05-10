بلينكن سينتقد إسرائيل دون اتهامها بانتهاك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقدم تقريرا ينتقد إسرائيل على أفعالها في غزة، دون اتهامها بانتهاك شروط عدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، تقريرا ينتقد بشدة سلوك إسرائيل في غزة، والذي لا يصل إلى حد استنتاج أنها انتهكت شروط استخدامها للأسلحة الأمريكية.

وبحسب المسؤولين فإن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي وقيدت المساعدات الإنسانية لغزة، أثار الجدل الداخلي الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح موقع أمريكي أن وزارة الخارجية انخرطت في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيًا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط، وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وست دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة.

وأشار إلى أنه إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.

الدول السبع

و حددت وزارة الخارجية موعدًا نهائيًا لتقديم التقارير حول الدول السبع إلى الكونجرس بحلول 8 مايو، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام.

وقال مسؤول أمريكي إن التأخير كان لأسباب فنية إلى حد كبير ويرتبط بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة.

وقال بريت ماكجورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، لمجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز بحثية يوم الخميس، إن التقرير سيُقدم إلى الكونغرس يوم الجمعة.

وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلينكن بالتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن أجزاء أخرى من الوزارة ضغطت على بلينكن ليشهد بأنها لم تفعل ذلك.

إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي

وبحسب موقع " Axios" فإن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الإنساني الأمريكي المنتهية ولايته في غزة ديفيد ساترفيلد مذكرة إلى بلينكن في الأسابيع الأخيرة قائلين إن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي في حربها في غزة.

وقال مسؤولان أمريكيان إن ليو وساترفيلد أوصا بلينكن بالتصديق في التقرير على أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية.

وأوضح الاثنان أنه بينما قامت إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية في الماضي ووضعت عقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنها غيرت سياستها منذ أبريل بعد أن قدم الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنذارًا نهائيًا.

و قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن تقرير بلينكن سيدرج سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويشيرون إلى أنها أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وقال المسؤولون إنهم سيصفون الوضع "بعبارات حرجة للغاية" ويذكرون أن وزارة الخارجية لا تزال تحقق في العديد من تلك الحوادث. وأوضح المسؤولون أنه في الوقت نفسه، لن يصل بلينكن إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.

وأفاد مسؤول أمريكي كبير بان تقرير بلينكن تبنى أيضًا استنتاجات ليو وساترفيلد ويؤكد أن إسرائيل لا تنتهك حاليًا مذكرة الأمن القومي عندما يتعلق الأمر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.