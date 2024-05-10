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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يترأس لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 

عقدت بقاعة أحمد لطفي السيد، لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد الكلية.

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وضمت اللجنة المشكلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج جامعة القاهرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة ملفات المتقدمين ومناقشتهم لاختيار أفضل المرشحين لتولي منصب عميد الكلية.

جدير بالذكر أن المرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تقدموا بأوراقهم في وقت سابق. 

وتضمنت الأوراق خطة العمل الخاصة بالترشح وأوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية، والسيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها، وبيان حالة وظيفية، وغيرها من الأوراق التي أعلنت عنها اللجنة.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في سطور 

وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة العديد من الساسة المصريين، وتبلغ مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات، يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكلية. 

وتتميز كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة باحتوائها على نماذج محاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، مثل البورصة المصرية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الشعب واليونسكو. 

ويشترك بها الطلاب كأحد أهم الأنشطة التي يتدربون من خلالها على ممارسة مهام عملهم فيما بعد.

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