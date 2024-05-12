الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني في نابلس.. ومُستوطنون يقتحمون الأقصى

تشييع جثمان شاب فلسطيني
تشييع جثمان شاب فلسطيني

استشهد صباح  اليوم الاحد ، شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم "بلاطة" شرق نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة. 

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - بأن الشاب (27 سنة) استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال وجرى نقله إلى مُستشفى "رفيديا" الحكومي، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شابا آخر (16 سنة) أصيب بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم "بلاطة".

 

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، وإثر ذلك دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان. 

 

على صعيد آخر، اقتحم عشرات المُستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

 

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 

 

يُشار إلى أن جماعات من المُستوطنين المُتطرفين تدعو إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى بعد غد الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال".

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