الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابين في قرية قبيا

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين بعد أن اعتدت عليهما بالضرب في قرية قبيا غرب رام الله.

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عاجل.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 مواطنًا في بيت لحم

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مسيرة ضخمة في واشنطن لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشابين علي محمد غيظان وهو أسير محرر، وبهاء دلول، قبل اعتقالهما من منزلي ذويهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت ثلاثة آخرين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس حلمي طقاطقة (35 عاما)، وأدهم فيصل طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، وعلي أحمد طقاطقة (30 عاما)، ومحمود رياض موسى (30 عاما)، ومالك محمد سالم (25 عاما)، ونضال ربحي طقاطقة من قرية أم سلمونة جنوبا، وأحمد عبد الكريم زواهرة (53 عاما) من قرية المعصرة جنوبا، ومحمد فايز عايش (29 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد أن داهمت منازلهم ومنازل ذويهم وتفتيشها.

 

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