كوثر محمود لـ أطقم التمريض: "مهما شكرناكم لا نوفي حقكم"

بالتزامن مع اليوم العالمى للتمريض..

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة والتقدير لكافة أطقم التمريض فى مصر والوطن العربى، تزامنًا مع اليوم العالمى للتمريض الذى يوافق 12 مايو من كل عام.

وأعربت نقيب التمريض عن تقديرها للجهود التى يبذلها التمريض من أجل المريض المصرى، وسعيهم الدائم لتقديم أفضل الخدمات التمريضية للمرضى فى كافة المنشأت الصحية ودورهم الملموس فى رعاية مرضى الطوارئ والتخصصات الحرجة والرعاية المركزة، وتابعت قائلة: "مهما شكرناكم لا نوفى أبدا حقكم".

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاحتفال باليوم العالمى للتمريض سيبدأ اليوم وسيستمر حتى نهاية شهر مايو الجارى، مؤكدة أن يوم واحد غير كافي للإحتفاء بمجهودات أطقم التمريض بكافة محافظات الجمهورية ودورهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأفادت بأن النقابة العامة للتمريض بصدد تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتمريض يوم السبت المقبل 18 مايو، برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى حضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعدد من وزراء الصحة السابقين، بالإضافة إلى عمداء التمريض ورؤساء قطاعات التمريض.

وأشارت نقيب التمريض، إلى الاحتفالية ستشهد تكريم الكوادر التمريضية المتميزة، حيث سيتم تكريم أفضل عمل فردى مميز وأفضل عمل جماعى وأفضل مؤسسة متميزة، وتكريم التمريض المثالى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم عدد من التمريض بالمعاش تقديرًا لجهودهم لخدمة المرضى.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابات الفرعية ستبدأ اليوم احتفالها باليوم العالمى للتمريض من خلال بث فيديوهات حول دور التمريض فى المنظومة الصحية، وذلك عبر كافة منصات التواصل الإجتماعى

يذكر إنه يتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للتمريض بجميع أنحاء العالم في 12 مايو من كل عام، للإشادة بإسهامات التمريض، كما إنه تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم التمريض العالمى حيث أنه يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.