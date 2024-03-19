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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب التمريض ورئيس المؤسسة العلاجية يكرمون التمريض المتميز

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى الفعالية التى نظمتها المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتكريم التمريض المتميز علي مستوي مستشفيات المؤسسه العلاجية، واختيار شخصية متميزة من كل مستشفي، وذلك بحضور الدكتور احمد فرغلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، والأستاذة سماح محمود مدير إدارة التمريض بالمؤسسة.

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وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الفعالية تطرقت إلى أهمية دور التمريض داخل المنظومة الصحية، كما تم تعريف المكرمات بدعم القيادة السياسية لمهنة التمريض منذ كورونا وحتى الأن.


وبدوره أشاد الدكتور احمد فرغلي بالدور الفعال والأساسي لأفراد هيئة التمريض وكيفية الاستثمار في التمريض لرفع مستوي القطاع الصحي بمصر، كما تطرق إلى آلية استقبال مستشفيات المؤسسة العلاجية كمراكز تدريب لتدريب طلبة كليات التمريض علي مستوي الجمهورية.

المراكز المتميزة فى التخصصات الحرجة


وأوضح أن المؤسسة تضم الكثير من المراكز المتميزة فى التخصصات الحرجة وعلى رأسها جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والرعايات المركزة، مؤكدًا أن من أهم سبل نجاح هذه الاماكن هو التمريض المتميز.


أما عن أسماء المكرمات فجائت أسمائهن كالتالى؛ نجية محمود شحاته رئيس التمريض بمستشفى هليوبوليس، شادية عبدالله أحمد رئيس الرمد بمستشفى مبرة المعادي، كاميليا عوض عبد الفتاح رئيس استقبال بمستشفى مبرة مصر القديمة، رضا محمد علي رئيس الرعاية بمستشفى الاصلاح الإسلامى، أمينة رزق جمعة رئيس الرعاية بالمستشفى القبطى، هبة مصطفى سعيد رئيس الرعاية بمستشفى هليوبوليس.

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