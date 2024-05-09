وزير الزراعة يشارك بالقمة الرئاسية للأسمدة وصحة التربة في نيروبي

بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شارك اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في قمة الاسمدة وصحة التربة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي والتي تستضيفها جمهورية كينيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وذلك بحضور الرئيس الكيني الدكتور ويليام روتو وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فضلًا عن حضور رئيس الاتحاد الافريقي السيد/ موسى فقي محمد والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي وعدد من رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية.



وفي كلمته نقل "القصير" تحيات فخامة الرئيس السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس الكيني ويليام روتو والحكومة والشعب الكيني وتمنياته بالتوفيق لأعمال القمة والوصول برؤي ونتائج فاعلة تخدم دول القارة الإفريقية، مؤكدا أهمية انعقاد قمة الأسمدة وصحة التربة فى ضوء التغيرات المناخية والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية،

التعاون في مجالات إدارة التربة واستدامتها ودعم منظومة الأسمدة لزيادة الإنتاجية الزراعية،

وزير الزراعة أكد أن الدولة المصرية تثمن دور الاتحاد الأفريقي في الجهود المبذولة لدعم منظومة الأمن الغذائي في أفريقيا من خلال برنامج التنمية الزراعية الشاملة الـCAADP.

وزير الزراعة أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال صناعة الأسمدة حيث قطعت شوطا طويلا جعلتها في مراكز متقدمة من بين الدول المنتجة للأسمدة خاصة النيتروجينية والفوسفاتية منها، كما دعا شركاء التنمية إلى دعم القارة الأفريقية في هذا المجال المهم.

وفي نهاية كلمته أعرب "القصير" عن استعداد الدولة المصرية تقديم خبراتها في مجال صناعة الأسمدة والإدارة المستدامة للتربة الزراعية لدول القارة الأفريقية.

حضر الجلسة السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

ومن الجدير بالذكر أن قمة الأسمدة وصحة التربة بدأت أعمالها في الفترة من ٧-٩ مايو الجاري بحضور السادة وزراء الزراعة والخارجية بدول القارة الأفريقية لمناقشة التحديات والحلول البديلة لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الحفاظ على صحة التربة واستدامتها.