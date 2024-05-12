الأحد 12 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

وكيل وزارة الأوقاف السابق: افتتاح مسجد السيدة زينب أعاد الروح للجسد

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

قال عبد الحميد عمر وكيل وزارة الاوقاف للشئون المالية والادارة السابق، ومدير مسجد السيدة زينب، إن افتتاح مسجد السيدة زينب أعاد الروح للجسد، حيث يعد المسجد من المساجد التي يقبل عليها الملايين طوال العام.

افتتاح المسجد 

وأشاد عمر بحرص الرئيس السيسي على افتتاح المسجد وتطويره لمساجد أل البيت في كل مكان

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسجد السيدة زينب بعد أعمال تطويره. 

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، إلى مسجد السيدة زينب؛ لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطوير.

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دعاء السفر كما ورد عن النبي

والسيدة زينب رضي الله عنها هي ابنة الكرار الإمام علي بن أبي طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها لأمها السيدة خديجة أم المؤمنين، وشقيقة سبطي رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة «رضي الله عنهم أجمعين».

وتحتل السيدة زينب رضي الله عنها، مكانة خاصة في قلوب جموع المصريين، وأطلقوا عليها عدة أسماء لمكانتها فهي عقيلة بني هاشم كرئيسة الديوان، أم العواجز والمشيرة، وغيرها من الأسماء.

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حفيدة رسول الله

ويذكر التاريخ أن السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى مصر في شعبان عام 61 هجرية، وخرج لاستقبالها جموع المسلمين، وعلى رأسهم والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري، حيث أقامت السيدة زينب في بيته حتي وافتها المنية بعد عام واحد من قدومها إلى مصر يوم 14 رجب 62 هجرية، ودفنت في بيت الوالي، الذي تحول إلي ضريح لها.

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