دعاء محمد: لن نفرط في اللقب.. ورغبتنا كبيرة في التتويج بالرباعية

أكدت دعاء محمد، لاعبة فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي أن الفريق جاهز لخوض مباراة نهائي البطولة الإفريقية للأندية اليوم أمام الزمالك.

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وأضافت دعاء: «نعلم صعوبة المباراة وقوة المنافس ولكننا واثقون من قدرتنا على التتويج باللقب الإفريقي».

وتابعت: «الكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني فرض حالة من التركيز الشديد على الجميع قبل النهائي، وطالب الجميع ببذل أقصى الجهد ولن نفرط في اللقب».

واختتمت: يتبقى لنا مباراة أخيرة لإحراز اللقب، لدينا رغبة كبيرة في التتويج بالرباعية خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك على صالة الأمير عبدالله الفيصل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وكان فريق طائرة سيدات الزمالك تأهل إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

بينما تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على ‏فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الدور نصف النهائي‎.‎