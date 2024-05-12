افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بعد الانتهاء من أعمال الترميم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل .

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مسجد السيدة زينب وكان في استقباله مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.