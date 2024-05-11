أسعار صرف الدولار خلال التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 11 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

الدولار الأميركي يتراجع بعد بيانات عن ضعف سوق العمل.. والإسترليني يتعافى

الدولار

تراجع الدولار مقابل معظم العملات اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية المزيد من علامات التراجع في سوق العمل الأميركية، في حين انتعش الجنيه الاسترليني بعد أن فتح بنك إنجلترا الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.21% إلى 105.29، بينما ارتفع اليورو 0.27% إلى 1.0774 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2509 دولار بعد صدور البيانات الأميركية. وكان الإسترليني قد تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 1.2446 دولار، مسجلا أقل مستوياته منذ 24 أبريل ، بعد أن مهد بنك إنجلترا الطريق لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني 0.02% إلى 155.45. ويتعافى الدولار ببطء مقابل العملة اليابانية بعد أن انخفض 3.4% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي من حيث بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022.

وكان الين قد ارتفع في وقت سابق إلى 155.15 مقابل الدولار، بعد نشر ملخص لآراء بنك اليابان اليوم الخميس، والذي يُظهر أن أعضاء مجلس الإدارة أيدوا تشديد السياسة النقدية بأغلبية ساحقة في اجتماع عُقد في أبريل وطالب العديد منهم بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة على نحو مطرد.