نصائح للتخلص من جفاف اليدين في الصيف

في فصل الصيف، قد يعاني الكثيرون من جفاف اليدين بسبب التعرض للشمس الحارة والهواء الجاف، إليك بعض النصائح للتخلص من جفاف اليدين في الصيف:

1. ترطيب اليدين: استخدم مرطبات غنية ومرطبة لترطيب اليدين بانتظام. اختر مرطبات تحتوي على مكونات مهدئة ومرطبة مثل الألوة فيرا أو زبدة الشيا. ضع المرطبات بشكل خاص بعد غسل اليدين وقبل النوم.

2. استخدام واقي الشمس: قبل الخروج في فترات النهار الحارة، استخدم واقي الشمس على اليدين لحمايتهم من أشعة الشمس الضارة. اختر واقي شمس ذو معامل حماية عالي (SPF) وقم بإعادة تطبيقه بانتظام.

3. ارتداء القفازات: عند القيام بأعمال منزلية أو العمل في الحديقة، ارتدي قفازات لحماية اليدين من الجفاف والتهيج. يمكن استخدام قفازات قطنية للحفاظ على تهوية اليدين وامتصاص العرق.

4. تجنب الماء الساخن: قم بتجنب استخدام الماء الساخن لغسل اليدين، فقد يؤدي ذلك إلى إزالة الزيوت الطبيعية من الجلد وتفاقم جفافه. استخدم الماء الفاتر والصابون اللطيف عند الحاجة وجفف اليدين بلطف بعد الغسل.

5. التقليل من استخدام المنظفات القاسية: تجنب استخدام المنظفات القوية والكيماويات القاسية التي يمكن أن تجفف الجلد. اختر منظفات لطيفة وخالية من العطور واستخدمها بشكل معتدل.

6. شرب السوائل: تأكد من شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى طوال اليوم. يساعد الحفاظ على جسمك مرطبًا على تقليل جفاف الجلد بشكل عام، بما في ذلك اليدين.

7. تجنب الفرك القوي: تجنب فرك اليدين بشكل قوي أو الخروج عن النطاق الطبيعي للجلد. قم بتجفيف اليدين بلطف بعد الغسل واستخدم منشفة ناعمة لتجفيفها.