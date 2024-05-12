كارثة إنسانية تهدد غزة: مخزون الطعام سينفذ (فيديو)

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من كارثة إنسانية غذائية في قطاع غزة، مع استمرار إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيليِ، معبر رفح لليومِ الخامسِ على التوالي.

وأكد جورجيوس بتروبولوس، رئيس المكتب، أن أن الوضع في قطاع غزة يتدهور نظرا لإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها.

وأضاف: "المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب قطاع غزة لدى برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنفذ غدا" مطالبا بإدخال فوري للمساعدات والوقود.

وما يزال القطاع الطبي في القطاع يعاني، وقد يتوقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل، بسبب نقص الوقود، وفق تصريحات أطباء فلسطينيين.

أونروا لن تغادر رفح

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنها لن تغادر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وستحافظ على وجودها لأطول فترة ممكنة فى المدينة، بينما قالت منظمة المطبخ المركزى العالمى إنها قدمت مليون وجبة بغزة، خلال أسبوع، وحذر برنامج الأغذية العالمى من "مجاعة شاملة" فى شمال قطاع غزة، وأشار إلى أن مجاعة الشمال تتجه للجنوب.

وحذرت الوكالة أيضًا من انتشار الأمراض والأوبئة فى قطاع غزة بسبب تراكم النفايات، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة مع قرب حلول فصل الصيف، وأوضحت أن النفايات تتراكم فى كل أنحاء غزة وينتشر البعوض والذباب والفئران ومعها الأمراض والأوبئة، وأشارت إلى ضرورة الانتباه إلى أن الافتقار إلى الصرف الصحى المناسب يزيد الوضع سوءًا.