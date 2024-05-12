بايدن: هدنة غزة مُمكنة لكنها مشروطة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا إنه من الممكن وقف إطلاق النار في غزة، إذا ولكن إذا أفرجت حركة حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت: "إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غداً".

مُردفًا: "قالت إسرائيل إن الأمر يعود إلى حماس، إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، يمكننا إنهاء الأمر غدًا".

هاليفي في رسالة قاسية لنتنياهو: نعود إلى العمل العسكري لأنك لا تتخذ قرارات سياسية



بعث الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة قاسية إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن هرتسي هاليفي بعث برسالة قاسية إلى نتنياهو مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعود للعمل العسكري مرة أخرى في أماكن سبق العمل فيها داخل قطاع غزة نتيجة لعدم اتخاذ قرارات سياسية بشأن تلك الحرب.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الأركان بعث رسالة أو تحذيرا مثيرا إلى نتنياهو، "كابينيت الحرب" على غزة، مفادها أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله العسكري وعودته إلى بعض المدن داخل غزة بدعوى أن سلوك حكومة نتنياهو "عبثي" ومن دون أي تحرك سياسي.

وأشارت القناة إلى أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي جرت خلال في إحدى المناقشات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ألقى رئيس الأركان كلمات قاسية على رئيس الوزراء نتنياهو.

في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".

ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة"، مؤكدا أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدنة رفح الفلسطينية"، داعيا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".