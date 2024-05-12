عاملونا مثل البشر .. رئيس بلدية رفح الفلسطينية يوجه رسالة للعالم

كشف الدكتور أحمد صوفي رئيس بلدية رفح الفلسطينية آخر تطورات الأوضاع هناك قائلاً: “ كلما مر الوقت يزداد الضغط والارهاب والحرب المجنونة على الشعب الفلسطيني، تم قفل مربعات كبيرة في بلدة رفح بالذات في الشوكة وحي السلام والجنينة ولليوم الخامس على التوالي يتم إغلاق معبر رفح ويمنع دخول المساعدات سواء الغذائية أو الدوائية او الوقود ”.

تابع رئيس بلدية رفح الفلسطينية خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON” :

"5 أيام بدون مساعدات، والمستشفيات مهددة بالخروج من الخدمة. وجفاف الآبار ومحطات التحلية ".. محذراً من مغبة إستمرار الوضع القائم لإحداثه كارثة إنسانية كبيرة قائلاً : مجاعة وعطش شديد، وعدم القدرة على علاج المرضى.. ورفح تتجه إلى كارثة إنسانية جديدة. لا يوجد أي منطقة آمنة. ونعاني القصف الممنهج وتدمير البيوت، ويتم قصف وسط رفح بالمدفعية. ونحو 500 ألف نزحوا داخليًا.

ووجه الدكتور أحمد صوفي رئيس بلدية رفح الفلسطينية رسالة للعالم قائلاً : "عاملونا مثل البشر.. لنا حقوق في الحياة عليكم مراعاتها:.