حرائق الغابات تدفع السلطات الكندية لإخلاء مدينة فورت ماكموري النفطية

وجهت السلطات في كندا، بالاستعداد للإخلاء في فورت ماكموري، ألبرتا، مع اندلاع حريق خارج عن السيطرة جنوب غرب مدينة النفط الكندية الرئيسية، ما يجعله من بين الإجراءات الأولى قبل موسم حرائق الغابات.

في وقت سابق، قالت حكومة ألبرتا إن خطر حرائق الغابات 'شديد' في منطقة غابات فورت ماكموري وخرج عن نطاق السيطرة على مساحة 1000 هكتار (2471 فدانًا).

كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية



أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص أكثر من مليوني دولار لأوكرانيا لتعزيز صناعة الطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية، وفق روسيا اليوم.

وكتب وزير الدفاع الكندي بيل بلير في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن "كندا تخصص لأوكرانيا 3 ملايين دولار كندي (2.1 مليون دولار أمريكي) لصناعة أوكرانيا للطائرات المسيرة".

وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى حيث تقوم كندا بمساهمة مباشرة في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية في أوكرانيا".

وأكد الوزير كذلك أن كندا ستخصص 13 مليون دولار كندي (9.5 مليون دولار أمريكي) لدعم المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة لأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن مبادرة جمهورية التشيك لشراء الذخيرة، التي أطلقتها في فبراير الماضي، تهدف إلى تزويد أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية من خلال شرائها بجهود مشتركة لعدد من البلدان في مختلف الدول حول العالم، نظرا لعجز الصناعات الأوروبية عن إنتاج الكمية المطلوبة من الذخيرة في فترة قصيرة.

إيران تتوعد كندا لاعتزامها إدراج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية



نصح متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني البرلمان الكندي بعد إعلان بلاده نيتها تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية، بدراسة موقف "الحرس الثوري" للتعرف على الحقائق اللازمة.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن كنعاني تأكيده "احتفاظ إيران بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتستهدف الأمة والحكومة الإيرانيتين".

وقال: "خطة مجلس العموم الكندي هذه تعد خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات".

وأضاف: هذا تحرك غير مسؤول في المسار الخاطئ الذي سلكه البرلمانيون الكنديون خلال العقد الماضي تحت تأثير الكيان الصهيوني وتماشيا مع بعض المجموعات المرفوضة التي تفتقر إلى المكانة والقيمة.