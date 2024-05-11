السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اشتباكات بين المقاومة والاحتلال شمال غزة ومقتل جندي إسرائيلي

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

تشتعل الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في شمال غزة، وأعلن الجيش مقتل جندي إضافي بالاشتباكات وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت. 

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فيما قصف مقاتلو سرايا القدس، بقذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة أم رائد شرق رفح، وجرى تفجير عبوتين أرضية “ ألغام” شديدة الإنفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة بشارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتتخوف أمريكا من تعامل إسرائيل في عملية رفح الفلسطينية وقد تصل الأمور إلى ذروتها، وعرضت على إسرائيل دعما استخباراتيا بديلا لاقتحام رفح الفلسطينية.

مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة

أكد مصدر رفيع المستوى لفضائية “القاهرة الإخبارية”  أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة أمام كل الأطراف.

 

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