اشتباكات بين المقاومة والاحتلال شمال غزة ومقتل جندي إسرائيلي

تشتعل الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في شمال غزة، وأعلن الجيش مقتل جندي إضافي بالاشتباكات وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت.

فيما قصف مقاتلو سرايا القدس، بقذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة أم رائد شرق رفح، وجرى تفجير عبوتين أرضية “ ألغام” شديدة الإنفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة بشارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتتخوف أمريكا من تعامل إسرائيل في عملية رفح الفلسطينية وقد تصل الأمور إلى ذروتها، وعرضت على إسرائيل دعما استخباراتيا بديلا لاقتحام رفح الفلسطينية.

مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة

أكد مصدر رفيع المستوى لفضائية “القاهرة الإخبارية” أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة أمام كل الأطراف.