مصطفى الشامي: بلدية المحلة قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي وأحمد عبد الرؤوف مستمر

علَقَ مصطفى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 1-2 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز على استاد غزل المحلة.

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": " راضِ عن أداء اللاعبين أمام الأهلي اليوم، وتقدمنا بهدف وكنا قاب قوسين أو أدنى من حصد النقاط الثلاث رغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين ".

بلدية المحلة يتطور مع أحمد عبد الرؤوف

وأضاف: أداء بلدية المحلة في تطور مع أحمد عبد الرؤوف من مباراة لأخرى رغم تراجع النتائج، ولكن هدف مجلس الإدارة كان معلنًا من بداية الموسم وهو البقاء في الدوري الممتاز، ولذلك فإن أحمد عبد الرؤوف مستمر مع الفريق لنهاية الموسم ولا توجد أي نية للتغيير.