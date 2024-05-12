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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بركات: أتمنى أن يكون السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أكد الإعلامي محمد بركات أهمية فوز الأهلي أمام بلدية المحلة في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن تأهل الزمالك والأهلي إلى السوبر الإفريقي مفيد للكرة المصرية.

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ضياء السيد ينتقد الأهلي: مباراة المحلة بروفة جيدة قبل نهائي أفريقيا

حقق فريق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على بلدية المحلة بنتيجة 2-1. في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، جرت في استاد المحلة.

أضاف بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته من أجل مواجهة الترجي بمعنويات عالية في نهائي أبطال إفريقيا.

وتابع: كما أن الأهلي لا يرغب في أن يتعطل خلال مشواره في البطولة المحلية، وفي حال فوز الأهلي في كل المؤجلات سيتصدر ليس بفارق كبير ولكنه سيتصدر في النهاية.

وأضاف : "فوز الأهلي بنهائي إفريقيا والزمالك بكأس الكونفدرالية مفيد للكرة المصرية، ومشاهدة سوبر أفريقي يعيد لنا التاريخ القديم مرة أخرى ويذكرنا بالمباريات التاريخية الماضية".

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