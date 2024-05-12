أمير عبد الحميد: الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر وإفريقيا

كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي السابق عن أسباب تألقه خلال مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن هناك 3 أسباب رئيسة وراء ذلك وعلاقته بالحارس عصام الحضري.

وقال أمير في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات عبر فضائية المحور: "كنت أتدرب بشكل جيد، والجميع كان يخبرني أنني سألعب في فريق أول في وقت سريع".

وتابع: "كان لدي قناعة بأن عصام الحضري هو أعظم حارس في مصر وإفريقيا وكنت أتعلم منه، والجمهور كان يساندني كثيرًا".

وأكمل: "الحضري حارس كبير.. وتابع ضاحكًا: "الحضري كان يعود من الإصابة بشكل أسرع، لقد تعرض لتمزق في الرباط الداخلي للركبة في أحد المباريات ولم يستغرق سوى 10 أيام حتى العودة".

وأكمل: "تواجد جيل الأهلي الكبير بتواجد كابتن محمد بركات ووائل جمعة وهذا الجيل الذهبي هو ما ساعدني كثيرًا على التألق والظهور، ولو عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي".