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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير عبد الحميد: الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر وإفريقيا

عصام الحضري حارس
عصام الحضري حارس الأهلي السابق

كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي السابق عن أسباب تألقه خلال مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن هناك 3 أسباب رئيسة وراء ذلك وعلاقته بالحارس عصام الحضري.

وقال أمير في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات عبر فضائية المحور: "كنت أتدرب بشكل جيد، والجميع كان يخبرني أنني سألعب في فريق أول في وقت سريع".

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وتابع: "كان لدي قناعة بأن عصام الحضري هو أعظم حارس في مصر وإفريقيا وكنت أتعلم منه، والجمهور كان يساندني كثيرًا".

وأكمل: "الحضري حارس كبير.. وتابع ضاحكًا: "الحضري كان يعود من الإصابة بشكل أسرع، لقد تعرض لتمزق في الرباط الداخلي للركبة في أحد المباريات ولم يستغرق سوى 10 أيام حتى العودة".

وأكمل: "تواجد جيل الأهلي الكبير بتواجد كابتن محمد بركات ووائل جمعة وهذا الجيل الذهبي هو ما ساعدني كثيرًا على التألق والظهور، ولو عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي".

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