بركات: نهضة بركان فريق صعب لكن الزمالك يستطيع التتويج بالكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد بركات، أن الزمالك قادر على بالفوز على عقبة نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية والتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد في المغرب، في إطار منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "جماهير الزمالك دائما ما تساند فريقها وتدعمه بشكل كبير".

وأشار: "الزمالك تغلب على نهضة بركان في 2019، ولكن الفريق الحالي مختلف بشكل كبير، فقد حقق البطولة الإفريقية مرتين في 2020 و 2021 ، لذلك نتوقع مباراة قوية ولكن الزمالك هو الزمالك بتاريخه الكبير".

وواصل: "الزمالك فريق كبير ونفتخر به وقادر على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وكان الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخة 2019 بعد الانتصار على نهضة بركان بركلات الترجيح، لأول مرة في تاريخه.