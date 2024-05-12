إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أخصائي العلاقات العامة بقطاعات الأزهر بالإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم النوعي والوافدين، في منطقة الإسكندرية الازهرية، تصميم استمارة إلكترونية جديدة؛ وذلك لتيسير عملية استخراج الأوراق الثبوتية للطلاب الوافدين، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لهم؛ لتسهيل استخراج النماذج المميكنة.

وأكد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، خلال ورشة عمل بمقر المنطقة ، على أهمية التعامل مع هذه الفئة، وأنهم بوابة لنشر العلم الديني والفكر الإسلامي الوسطي في بلادهم، كما حث المشاركين على التيسير لهؤلاء الوافدين تقديرًا لظروفهم المختلفة وفي ضوء صحيح القانون.

وقال إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بالطلاب الوافدين وتوفير سبل التيسير عليهم.

وفى شأن متصل، شهد الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أخصائي العلاقات العامة بقطاعات الأزهر والمناطق الأزهرية، المقام بمركز الخدمة والنشاط بميامي.

خلال زيارته، رحب رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية بالحضور، وأشاد بحرص مشيخة الأزهر على تنمية مهارات العاملين بمختلف قطاعاتها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية؛ كما دعا رئيس المنطقة، المتدربين للاستفادة من محتوى البرنامج التدريبي في التطوير الوظيفي وتنمية القدرات.

وفي نفس السياق، تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، افتتاح تدريب المجموعة الثالثة، لمستخدمي الدورة المستندية، المقامة ببيت شباب الأزهر بسموحة.