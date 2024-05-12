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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جورج مرزباخ للاعبي الزمالك: أحضروا لنا الكونفدرالية لإسعاد جماهير القلعة البيضاء

جورج مرزباخ حفيد
جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك

وجه جورج مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة دعم للاعبي الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال مرزباخ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع مع أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: " لقد اتيحت لكم فرصة لعب نهائيين في خلال شهرين أنتم الحصان الأسود فاحضروا لنا البطولة لتسعودونا وتسعدوا جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: " إلى جماهير نادي الزمالك شجعوا لاعبيكم وكونوا فخورين بهم فهم يقدمون كورة جميلة وأتمنى فعلا أن يكون النصر من نصيبهم".

وأوضح: " أنا أتابع المباريات من بروكسل ببلجيكا، أمنوا بقدرة حصانكم الأسود عاش الزمالك".

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