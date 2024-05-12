جورج مرزباخ للاعبي الزمالك: أحضروا لنا الكونفدرالية لإسعاد جماهير القلعة البيضاء

وجه جورج مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة دعم للاعبي الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مرزباخ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع مع أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: " لقد اتيحت لكم فرصة لعب نهائيين في خلال شهرين أنتم الحصان الأسود فاحضروا لنا البطولة لتسعودونا وتسعدوا جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: " إلى جماهير نادي الزمالك شجعوا لاعبيكم وكونوا فخورين بهم فهم يقدمون كورة جميلة وأتمنى فعلا أن يكون النصر من نصيبهم".

وأوضح: " أنا أتابع المباريات من بروكسل ببلجيكا، أمنوا بقدرة حصانكم الأسود عاش الزمالك".