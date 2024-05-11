له مفعول السحر.. خضار شهير يخلصك من الهالات السوداء في خطوة واحدة

الهالات السوداء تثير قلق الكثيرين، خاصةً لمن يعانون منها بسبب رقة الجلد تحت العينين وتغير لونه بسرعة. رغم أن الترطيب والنوم الكافي يُنصح بهما للتخلص منها.

كيف تتخلص من الهالات السوداء؟

ووفقًا لما ذكره موقع "tips-and-tricks"، نستعرض إليك فيما يلي طريقة بسيطة وفعّالة للتقليل منها، فالأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ونوم كافي قد يعانون من الهالات السوداء نتيجة الوراثة. لذا، يبدو أن هناك حلاً بسيطًا معروفًا للتخلص منها، وهو استخدام البطاطس.

تعتبر البطاطس هي الحل المثالي للهالات السوداء، حيث تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد وتهدئه.

تحتوي البطاطس أيضًا على مادة الكاتيكول، المركب العضوي الذي يستخدم في منتجات العناية بالبشرة لتفتيحها والتخلص من بقع التصبغ.

للاستفادة من فوائد البطاطس في علاج الهالات السوداء، يُمكن تقشير حبة بطاطس وغسلها جيدًا، ثم تقطيعها إلى شرائح رقيقة ووضعها مباشرة تحت العينين، أو بشرها ووضعها في منديل رقيق ثم وضعها تحت العينين. يُوصى بتركها لمدة 15 دقيقة صباحًا للحصول على أفضل النتائج.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.